В Дагестане открылся военно-патриотический фестиваль

МАХАЧКАЛА, 23 февраля. /ТАСС/. Фестиваль в честь Дня защитника Отечества открылся в среду в дагестанском Каспийске. На центральной площади представлена специализированная военная техника, сообщили ТАСС в пресс-службе города.

"Военно-патриотический фестиваль, посвященный Дню защитника Отечества открылся на центральной площади Каспийска. Свой спецтранспорт представили главное управление МЧС России по Дагестану, ОМВД России по городу Каспийску и дагестанский центр медицины катастроф",- говорится в сообщении.

На фестивале пройдут мастер-классы по сборке и разбору автомата, армейскому рукопашному бою, тушению инсценированного возгорания, а также оказанию первой медицинской помощи.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, на площади представлены выставки продукции оборонного завода "Дагдидель", а также моделей авиа- и судомоделирования от центра детского технического творчества. При поддержке Каспийской флотилии и регионального управления МЧС будет организована военно-полевая кухня.

В министерстве по делам молодежи региона отметили, что в честь праздника также в городе Махачкале в парке имени Ленинского Комсомола организована акция "Ленточка памяти" и церемония возложения цветов. На воинском кладбище пройдут мероприятия по благоустройству памятных мест и воинских захоронений.