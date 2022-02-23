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Greenpeace призвал ЮНЕСКО внести Большой Барьерный риф во всемирное наследие под угрозой

По мнению экологов, сейчас будущее рифа во многом зависит от того, какое решение будет принято Комитетом

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Greenpeace призвал ЮНЕСКО, Минприроды и МИД России на предстоящей в июне в Казани сессии Комитета всемирного наследия включить австралийский Большой Барьерный риф в список всемирного наследия под угрозой. Об этом говорится в письмах Greenpeace России, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Как председатель Комитета всемирного наследия, Россия отвечает за реализацию стратегических целей организации, определенных в Будапештской декларации и стратегии действий ЮНЕСКО в отношении изменения климата, в частности, в разделе В. 1, посвященном океанам. Голос России в поддержку решения о включении Большого Барьерного рифа в список "объектов всемирного наследия в опасности" будет иметь решающее значение для обеспечения безопасного и процветающего будущего одного из величайших чудес природы. Просим вас подготовить и внести на рассмотрение Комитета предложение о внесении Большого Барьерного рифа в список "объектов всемирного наследия в опасности", - говорится в письме.

По мнению экологов, сейчас будущее рифа во многом зависит от того, какое решение будет принято Комитетом. Включение Большого Барьерного рифа в список "объектов всемирного природного наследия в опасности" из-за климатических изменений создаст важный прецедент и поможет сохранить другие объекты, находящиеся под угрозой в связи с ростом температуры на планете.

Решение включить риф в список наследия под угрозой поддерживает также отделение Greenpeace в Австралии и Тихом океане.

"Внесение в список "под угрозой" поможет защитить риф признанием истинного положения дел, за чем последует увеличение поддержки и действий по его сохранению. Предложение Комитета всемирного наследия обозначить Большой Барьерный риф как "всемирное наследие под угрозой" создает возможность Австралийскому союзу сменить свой подход к выполнению своих обязательств. Мы настоятельно призываем вас по доброй воле принять эту возможность", - говорится в письме руководителя организации Дэвида Риттера министру охраны окружающей среды Австралии Сьюзан Лей.

В июле 2021 года ЮНЕСКО решила не включать Большой Барьерный риф в список объектов, находящихся в опасности.

О Большом Барьерном рифе

Крупнейший в мире коралловый риф находится в Тихом океане, он протянулся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2 500 км и занимает площадь около 344,4 тыс. квадратных метров. Эта гряда насчитывает более 2 900 отдельных коралловых рифов и 900 островов.

В последние десятилетия риф сильно страдает от деятельности человека, в частности загрязнения морской воды туристическими и промышленными объектами. В результате у морских черепах в крови присутствуют химические вещества, попавшие в морскую воду в виде остатков косметики, лекарств и индустриальных отходов. В воду рифов попадает с побережья значительное количество сельскохозяйственных удобрений и фитосанитарных препаратов, в частности используемых при выращивании сахарного тростника. Урон также наносит резкое увеличение популяции одного из видов морской звезды, питающейся кораллами. Кроме того, воздействие оказывают тропические ураганы и грозы, а также потепление климата.

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