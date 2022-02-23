Greenpeace призвал ЮНЕСКО внести Большой Барьерный риф во всемирное наследие под угрозой

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Greenpeace призвал ЮНЕСКО, Минприроды и МИД России на предстоящей в июне в Казани сессии Комитета всемирного наследия включить австралийский Большой Барьерный риф в список всемирного наследия под угрозой. Об этом говорится в письмах Greenpeace России, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Как председатель Комитета всемирного наследия, Россия отвечает за реализацию стратегических целей организации, определенных в Будапештской декларации и стратегии действий ЮНЕСКО в отношении изменения климата, в частности, в разделе В. 1, посвященном океанам. Голос России в поддержку решения о включении Большого Барьерного рифа в список "объектов всемирного наследия в опасности" будет иметь решающее значение для обеспечения безопасного и процветающего будущего одного из величайших чудес природы. Просим вас подготовить и внести на рассмотрение Комитета предложение о внесении Большого Барьерного рифа в список "объектов всемирного наследия в опасности", - говорится в письме.

По мнению экологов, сейчас будущее рифа во многом зависит от того, какое решение будет принято Комитетом. Включение Большого Барьерного рифа в список "объектов всемирного природного наследия в опасности" из-за климатических изменений создаст важный прецедент и поможет сохранить другие объекты, находящиеся под угрозой в связи с ростом температуры на планете.

Решение включить риф в список наследия под угрозой поддерживает также отделение Greenpeace в Австралии и Тихом океане.

"Внесение в список "под угрозой" поможет защитить риф признанием истинного положения дел, за чем последует увеличение поддержки и действий по его сохранению. Предложение Комитета всемирного наследия обозначить Большой Барьерный риф как "всемирное наследие под угрозой" создает возможность Австралийскому союзу сменить свой подход к выполнению своих обязательств. Мы настоятельно призываем вас по доброй воле принять эту возможность", - говорится в письме руководителя организации Дэвида Риттера министру охраны окружающей среды Австралии Сьюзан Лей.

В июле 2021 года ЮНЕСКО решила не включать Большой Барьерный риф в список объектов, находящихся в опасности.

О Большом Барьерном рифе

Крупнейший в мире коралловый риф находится в Тихом океане, он протянулся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2 500 км и занимает площадь около 344,4 тыс. квадратных метров. Эта гряда насчитывает более 2 900 отдельных коралловых рифов и 900 островов.

В последние десятилетия риф сильно страдает от деятельности человека, в частности загрязнения морской воды туристическими и промышленными объектами. В результате у морских черепах в крови присутствуют химические вещества, попавшие в морскую воду в виде остатков косметики, лекарств и индустриальных отходов. В воду рифов попадает с побережья значительное количество сельскохозяйственных удобрений и фитосанитарных препаратов, в частности используемых при выращивании сахарного тростника. Урон также наносит резкое увеличение популяции одного из видов морской звезды, питающейся кораллами. Кроме того, воздействие оказывают тропические ураганы и грозы, а также потепление климата.