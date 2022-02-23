Поезд Деда Мороза встал на стоянку в Карелии до следующего путешествия по стране

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 февраля. /ТАСС/. Поезд Деда Мороза, на котором волшебник объехал 36 городов за 41 день в период новогодних праздников, встал на стоянку на станции "Морозная" в карельском городе Сортавале. В среду внутри состава открылась экспозиция "Передвижная резиденция Деда Мороза", сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД".

"Гости экспозиции смогут узнать больше о проекте, оставить свои отзывы и пожелания по его реализации. В этом году география поезда существенно увеличится, и еще больше детей встретятся с Дедом Морозом", - приводит пресс-служба слова директора ОАО "РЖД" Дмитрия Пегова.

По его словам, станция в Сортавале выбрана для стоянки потому, что город объединяет спортивный, паломнический и железнодорожный туризм. Оттуда отходят суда на остров Валаам, а также курсирует ретро-поезд до горного парка "Рускеала", где проходят многочисленные культурные и спортивные фестивали.

Экспозиция представляет собой приемную Деда Мороза, вагон-ресторан и вагон с лавкой сувениров из Великого Устюга и Костромы. В ресторане можно выпить чаю и попробовать блюда русской и карельской кухни. Также из передвижной резиденции можно отправить открытку Деду Морозу.

Праздничный поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга отправился в путешествие по городам России 5 декабря 2021 года, проект реализуется РЖД совместно с администрацией Вологодской области. Дед Мороз посетил 36 городов за 41 день и вернулся на родину 13 января. В каждом городе волшебник поздравлял детей и исполнял их желания, а для посетителей вокзалов, куда прибывал волшебный транспорт, проводилась праздничная программа с участием артистов и аниматоров.