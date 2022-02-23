Посольство России передало сербским исследователям исторические документы времен ВОВ

БЕЛГРАД, 23 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Исторические документы времен Второй мировой войны, связанные с восстановлением стратегического объекта инфраструктуры Югославии - Панчевского моста через Дунай, переданы сербскому исследователю из города Панчево, председателю общества дружбы "Славянская уния" Роберту Ресановичу военным атташатом при посольстве России в Сербии.

Церемония передачи прошла в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества в Парке освободителей Белграда, где похоронены солдаты Красной армии и югославские партизаны.

Как сообщил ТАСС помощник военного атташе РФ полковник Владимир Быков, для изучения сербским исследователям переданы рассекреченные документы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации о подразделениях Красной армии, принимавших участие в восстановлении стратегического для Белграда объекта - Панчевского моста. Пакет документов включает в себя журнал боевых действий 16-го отдельного мостового железнодорожного батальона 1-й гвардейской железнодорожной бригады с июля 1942 г. по декабрь 1946 г., технический отчет 16-го железнодорожного батальона за ноябрь 1945 г., а также историческую справку 26-го отдельного строительно-путевого железнодорожного батальона с июля 1942 г. по февраль 1947 г.

В свою очередь Роберт Ресанович поблагодарил посольство России и военный атташат за предоставленные документы. "Мы много лет занимаемся исследованием истории освобождения Югославии советскими солдатами в 1944 году. Нам удалось подробно восстановить историю освобождения нашего родного города Панчево 49-й дивизией под командованием генерал-майора Василия Маргелова - будущего генерала армии и легендарного командира ВДВ. Сейчас в наших руках новое свидетельство огромного героизма советских солдат и инженеров, в тяжелейших условиях восстановивших такой важный для нашей страны объект. Надеемся, что эти документы лягут в основу нового объемного исследования", - заявил Ресанович.

История моста

Ранее, 29 ноября 2021 года, отмечалось 75-летие восстановления Панчевского моста советскими солдатами.

Панчевский мост, построенный в 1935 году, был подорван сербскими войсками в ночь с 10 на 11 апреля 1941 года, чтобы остановить немецкое наступление на страну. В свою очередь, покидая Белград под ударами Красной армии, нацисты снова взорвали Панчевский мост осенью 1944 года, практически полностью уничтожив этот ключевой объект. Чтобы помешать в краткие сроки восстановить мост, немцы пустили на дно Дуная около 20 тыс. тонн авиабомб, снарядов, засыпав подводные минные поля завалами бетона и металлических конструкций.

В 1945 году было принято решение о восстановлении Панчевского моста. Однако перед началом строительных работ предстояло очистить и разминировать дно реки. Первые попытки провести разминирование югославских, румынских, венгерских и болгарских специалистов не увенчались успехом, тогда югославские власти обратились за помощью к СССР. Совмин Советского Союза решением от 27 сентября 1945 года принял решение оказать такую помощь сербскому народу. По решению Совмина был создан спецотряд по ремонту моста, состоящий из трех железнодорожных батальонов, бригады минных тральщиков Дунайской флотилии, а также 72 судов различного назначения и водоизмещения. Работами по восстановлению моста руководил генерал-лейтенант Владимир Головко, главным инженером назначили одного из ведущих советских мостостроителей Николая Колоколова. Инженер Колоколов разработал план восстановления моста всего за один год, в то время как югославские специалисты считали, что на это потребуется минимум три с половиной года.

Настоящий подвиг при разминировании акватории совершили советские водолазы, многие из которых погибли при опасных работах. Всего им удалось извлечь около 100 тонн мин, гранат и снарядов, вытащить на поверхность 6 тыс. тонн бетонных и металлических конструкций разрушенного моста. Когда у водолазов не хватало времени, подводные работы брали на себя обычные строители, без специального оборудования ныряя на глубину до пяти метров. Самоотверженность советских рабочих вызывала восхищение в Югославии; когда один из рабочих сорвался с высоты и погиб, на его похороны пришли тысячи жителей Белграда.

Ключевой этап работ - установка на опоры металлической конструкции длиной 160 метров - с берегов Дуная наблюдала половина населения сербской столицы. Сербы приветствовали рабочих криками "Спасибо, русские! Да здравствует СССР!" Реконструкция Панчевского моста была завершена 7 ноября 1946 года к годовщине Октябрьской революции, а официальное открытие прошло 29 ноября, в честь Дня Югославии, с участием лидера Югославии Иосипа Броз Тито. В знак благодарности мосту было присвоено название "Мост Красной армии".

В последние десятилетия трагическая история моста и его роли в российско-сербской дружбе была предана забвению. В этом году памятные мероприятия в честь восстановления объекта прошли впервые.