В Варшаве почтили память советских воинов, павших за освобождение Польши от фашизма

ВАРШАВА, 23 февраля. /ТАСС/. Церемония, приуроченная к Дню защитника Отечества, состоялась в среду на военно-мемориальном кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в центре польской столицы.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, участники мероприятия почтили память солдат и офицеров Красной армии, погибших в боях за освобождение республики от немецко-фашистских захватчиков. К стеле, которая возвышается в центре кладбища, были возложены цветы и венки.

В акции приняли участие представители дипломатического корпуса России и Белоруссии, польских общественных и ветеранских организаций, представители духовенства.

Военное мемориальное кладбище на улице Жвирки и Вигуры в польской столице было заложено в 1950 году. Здесь на площади 19,2 га захоронены 22 тыс. советских солдат, погибших при освобождении Польши от немецких захватчиков. Всего более 600 тыс. советских воинов погибли в годы Великой Отечественной войны на территории Польши.