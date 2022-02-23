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Президент Азербайджана встретился в ТАСС с главными редакторами российских СМИ

Участники мероприятия обсудили различные аспекты декларации о союзническом взаимодействии России и Азербайджана, которую лидеры двух стран подписали 22 февраля

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с супругой, первым вице-президентом страны Мехрибан Алиевой в среду встретились с руководителями ведущих российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.

Участники мероприятия обсудили различные аспекты декларации о союзническом взаимодействии России и Азербайджана, которую лидеры двух стран подписали 22 февраля. Кроме того, президент и первая леди республики ответили на вопросы о текущей экономической и политической ситуации в мире, пандемии, а также о восстановлении Карабаха.

Теги
АзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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