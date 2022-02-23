Выставку "Репетиция весны" в Аптекарском огороде посвятили Голландии начала XVII века

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Выставка "Репетиция весны" открылась в среду в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Тема мероприятия в этом году - Голландия начала XVII века, передает корреспондент ТАСС.

"Без преувеличения скажу, что это самое красочное и яркое события конца зимы и начала весны для всех гостей и жителей Москвы. Люди устали от снега и серости, поэтому ежегодно приходят к нам на эту выставку. В этом году там около 100 сортов тюльпанов, а также огромное количество примул, цикламенов, акаций. Также можно увидеть сирень, магнолию, ландыши, миндали и многое другое. Аромат и цветовая гамма поражают каждого посетителя ", - рассказал ТАСС директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретеюм. Он добавил, что благодаря специальным технологиям, которые используются в оранжерее, растения расцвели на два месяца раньше природного срока.

В этом году тема выставки - "Тюльпанный бум" в Голландии XVII века. В оранжерее установили макеты голландских домиков, сделали искусственные каналы с водой, вокруг которых можно увидеть тюльпаны. Некоторые растения специально привезли из Нидерландов.

Выставка открыта для посетителей до 13 марта. Входной билет можно приобрести на сайте "Аптекарского огорода" или в кассе. В оранжерее действует масочный режим.

"Возможно, мы продлим выставку на неделю, если цветение растений не закончится. Специально для этого в оранжерее следят за температурой, там довольно прохладно - всего 12-13 градусов. <...> Рекомендую не откладывать визит к нам и прийти в ближайшее время, чтобы увидеть небольшую Голландию в Москве", - заключил Ретеюм.

Ботанический сад Московского университета "Аптекарский огород" - самый старый ботанический сад в России, основанный Петром I в 1706 году. Имеет статус памятника истории и культуры Москвы, памятника садово-паркового искусства XVIII века и особо охраняемой природной территории.