В Москве возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в честь Дня защитника Отечества прошла в среду в Москве. В мероприятии приняли участие руководитель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, кадеты Московского Георгиевского Маршала Жукова кадетского корпуса и представители всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", передает корреспондент ТАСС.

"Двадцать третье февраля - день мужества, долга, силы и чести, ведь именно такими качествами обладают Защитники нашего Отечества. В этот день самые теплые слова благодарности и уважения мы говорим ветеранам войны, всем тем, кто проявил и проявляет мужество и храбрость, находясь на страже мирного неба нашей Родины", - подчеркнула в беседе с ТАСС Драгунова.

Она добавила, что в этот день традиционно проходит церемония возложения цветов к знаковым местам, чтобы почтить память всех, кто отдал жизни ради светлого будущего.

"Дорогим ветеранам, солдатам, оберегающим наш покой на передовых рубежах и в тылу, хочется искренне пожелать крепкого здоровья, силы духа и неугасаемого огня в душе. А подрастающим защитникам - равняться на Героев!" - сказала Драгунова.

По словам председателя комитета общественных связей и молодежной политики, 22 февраля прошло возложение цветов к памятнику Александру Суворову. В мероприятии также приняли участие представители молодежных некоммерческих организаций.