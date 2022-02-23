Экс-прокурора Самары назначили Амурским бассейновым природоохранным прокурором

ТАСС, 23 февраля. Бывший прокурор Самары, первый зампрокурора Амурской области Андрей Шевцов возглавит Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру. Об этом в среду сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

"Указом президента экс-прокурор Самары Андрей Шевцов назначен Амурским бассейновым природоохранным прокурором. До этого он занимал должность первого зампрокурора Амурской области", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры Амурской области, Андрей Шевцов состоит на службе в органах прокуратуры с 1997 года на должностях: помощник прокурора Безенчукского района Самарской области. С 2000 по 2006 годы - заместитель прокурора Безенчукского района Самарской области, с 2006 по 2011 годы занимал должность прокурора Безенчукского района Самарской области. С 2011 года занимал должность прокурора города Самары, с июля 2017 года работал заместителем прокурора Самарской области. В декабре 2020 года назначен первым заместителем прокурора Амурской области. Почетный работник прокуратуры Российской Федерации.