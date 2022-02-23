{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-прокурора Самары назначили Амурским бассейновым природоохранным прокурором

Первый зампрокурора Амурской области Андрей Шевцов является почетным работником прокуратуры РФ

ТАСС, 23 февраля. Бывший прокурор Самары, первый зампрокурора Амурской области Андрей Шевцов возглавит Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру. Об этом в среду сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

"Указом президента экс-прокурор Самары Андрей Шевцов назначен Амурским бассейновым природоохранным прокурором. До этого он занимал должность первого зампрокурора Амурской области", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры Амурской области, Андрей Шевцов состоит на службе в органах прокуратуры с 1997 года на должностях: помощник прокурора Безенчукского района Самарской области. С 2000 по 2006 годы - заместитель прокурора Безенчукского района Самарской области, с 2006 по 2011 годы занимал должность прокурора Безенчукского района Самарской области. С 2011 года занимал должность прокурора города Самары, с июля 2017 года работал заместителем прокурора Самарской области. В декабре 2020 года назначен первым заместителем прокурора Амурской области. Почетный работник прокуратуры Российской Федерации.

Теги
РоссияАмурская область
ВЦИОМ: решение Путина о признании независимости ДНР и ЛНР поддерживают 73% россиян
ВЦИОМ: решение Путина о признании независимости ДНР и ЛНР поддерживают 73% россиян
Читать полностью