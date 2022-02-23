Гимназия СПбГУ для одаренных детей получила федеральное финансирование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Гимназия имени Д. К. Фаддеева при СПбГУ получила финансирование из федерального бюджета. Об этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга.

"Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ, в которой учатся одаренные дети, - один из примеров успешного создания специализированного учебно-научного центра на базе старейшего российского вуза. До 2022 года проживание и питание учеников финансировалось посредством гранта. Теперь эта статья расходов включена в федеральный бюджет. Наряду с другими вузами СПбГУ вошел в перечень образовательных организаций, чьи специализированные учебно-научные центры для одаренных детей будут полностью финансироваться за счет федерального бюджета", - сообщили в пресс-службе губернатора.

С 2019 по 2021 год финансирование гимназии осуществлялось за счет гранта в размере 570,1 млн рублей. Теперь эти средства будут поступать из федерального бюджета. Финансирование реализуется в рамках нацпроекта "Наука".

Учащиеся гимназии осваивают школьную и дополнительные образовательные программы, участвуют в олимпиадном движении, ведут проектно-исследовательскую работу. Для этого у них есть доступ к лабораториям и исследовательскому оборудованию университета. Занятия для них ведут преподаватели СПбГУ. В гимназии учатся 360 человек, прошедших конкурсный отбор по результатам вступительных испытаний.