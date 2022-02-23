Около 7 тыс. эвакуированных из Донбасса в РФ обратились за материальной помощью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Количество жителей Донбасса, эвакуированных в Ростовскую область и получивших единовременные выплаты, превышает 3 тыс., всего обратившихся - около 7 тыс. Об этом заявил журналистам заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

"На территории области задействованы 125 ПВР (пунктов временного размещения - прим. ТАСС), в них находятся около 7 тыс. граждан, половина из них дети. Несколько слов о получении единовременной материальной помощи: более 7 тыс. человек обратились с просьбой о получении [выплат в размере 10 тыс. рублей]. И больше 3 тыс. уже получили средства на личные счета", - сказал Тюрин.