ВЦИОМ: решение Путина о признании независимости ДНР и ЛНР поддерживают 73% россиян

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) поддерживают 73% россиян. Соответствующие результаты опроса ВЦИОМ опубликованы в среду.

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

"Три четверти опрошенных скорее поддерживают решение президента России о признании независимыми Донецкой и Луганской народных республик (73%), скорее не поддерживают - 16%, а каждый десятый россиянин затруднился ответить (11%)", - сказано в сообщении.

При этом указывается, что 8% россиян не слышали о признании республик, 26% слышали без подробностей, 66% граждан считают, что хорошо ознакомлены с ситуацией.

Согласно данным опроса, выразили поддержку решению президента о подписании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками 78% россиян. Не поддерживают это решение 14% опрошенных.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 22 февраля Госдума и Совет Федерации ратифицировали оба документа, соответствующее законы были в этот же день подписаны главой государства.

Совет Федерации во вторник дал согласие президенту России на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны. Соответствующее постановление было единогласно принято на внеочередном заседании верхней палаты парламента.