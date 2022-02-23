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Кризис на Украине

Ставрополье подготовит ПВР для эвакуированных жителей Донбасса

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров предложил жителям региона написать ему, если люди готовы принять у себя одного, двоих человек или семью из Донбасса

СТАВРОПОЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья подготовят 12 пунктов временного размещения на случай возможного прибытия в регион эвакуированных жителей Донбасса. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".

"Готовим 12 пунктов временного размещения для приема беженцев. Важно, что есть и отклик людей на инициативу о том, чтобы принимать их в своих домах. Много таких обращений получаю в Instagram, приходят они в органы соцзащиты", - цитирует пресс-служба секретаря регионального отделения партии, главу Ставрополья Владимира Владимирова.

Ранее в Ставропольском крае открыли 33 пункта приема гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса. Первая партия гуманитарного груза составила 40 тонн и была направлена в Ростовскую область. "Ряд вопросов, связанных с возможным размещением людей из Донбасса на Ставрополье еще предстоит решить. Но в целом мы стремимся к тому, чтобы в нашем крае они смогли почувствовать себя защищенными и сохранили возможности для развития", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров ранее предложил жителям региона написать ему, если люди готовы принять у себя одного, двоих человек или семью из Донбасса. На своей странице в Instagram Владимиров также заявил о готовности принять семью и у себя дома.

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РоссияКризис на УкраинеСтавропольский край
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