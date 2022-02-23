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Киев выходит из соглашения об увековечении памяти о героизме народов стран СНГ в войне

Документ был подписан в сентябре 2011 года

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Украина выходит из соглашения "Об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Соответствующие законопроект и постановление правительства одобрили члены кабинета министров, заседание которого транслировалось в YouTube.

Соглашение, подписанное в сентябре 2011 года, в частности, предусматривает, что его участники предпринимают согласованные меры для дальнейшего развития гуманитарного сотрудничества в сфере увековечения памяти о мужестве и героизме народов государств - участников СНГ в Великой Отечественной войне и в этих целях осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и воинских памятников. Кроме того, подписанты обязались продолжать поисковую работу, обеспечивать захоронение погибших военнослужащих с воинскими почестями, организовывать освещение фактов о бессмертном подвиге народов государств - участников СНГ.

После госпереворота на Украине зимой 2014 года новые власти страны объявили о начале процесса выхода из СНГ. Кроме того, Киев начал проводить политику так называемой декоммунизации. В 2015 году Верховная рада приняла закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Теперь 8 мая на Украине отмечается как День памяти и примирения, а 9 мая - как День Победы над нацизмом во Второй мировой войне и остается государственным праздником. Тогда же в Киеве отказались от термина "Великая Отечественная война". С приходом к власти президента Владимира Зеленского в 2019 году отношение властей Украины к теме Великой Отечественной войны не изменилось.

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