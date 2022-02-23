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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Москалькова заявила, что ситуация в Донбассе отвечает всем закрепленным признакам геноцида

По словам омбудсмена, те люди, которые пытались покинуть территории Донецка и Луганска, "отлавливались и наказывались абсолютно умышлено и целенаправленно нормативным документом Украины самого высокого уровня"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Сложившаяся в Донбассе ситуация отвечает всем закрепленным в международных документах и национальном законодательстве признакам геноцида. Об этом заявила в среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в эфире телеканала "Россия-24".

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"Надо признать, что та ситуация, которая сегодня сложилась [в Донбассе], она отвечает всем тем признакам геноцида, которые сегодня закреплены и в международных документах, и в национальном законодательстве", - сказала Москалькова.

"Мы наблюдаем с 2014 года целую цепь событий, среди которых, 2014-2016 годы, запрещение выплат пенсий, запрещение выплат пособий, а как может человек существовать, если он не получает тот минимальный прожиточный минимум, который обеспечит ему нормальную жизненную ситуацию?", - добавила она.

По словам Москальковой, те люди, которые пытались покинуть территории Донецка и Луганска, "отлавливались и наказывались абсолютно умышлено и целенаправленно нормативным документом Украины самого высокого уровня".

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию. В субботу в республиках началась всеобщая мобилизация.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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