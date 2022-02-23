В аэропорту Крыма задержали прибытие трех самолетов из-за тумана

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Сильный туман стал причиной задержки прибытия трех самолетов. Один из них ушел на запасной аэродром, сообщили журналистам в среду в пресс-службе аэропорта Симферополь.

"Аэропорт Симферополь работает в условиях сильного тумана. Из-за неблагоприятных погодных условий в течение дня возможны задержки рейсов. По состоянию на 15:00 23 февраля из-за тумана задерживается прибытие трех воздушных судов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что командир экипажа одного из самолетов принял решение уйти на запасной аэродром в Анапу.

"Рекомендуем пассажирам следить за изменениями в расписании рейсов. Актуальная информация о времени прибытия или отправления рейсов размещается на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта Симферополь", - добавили в пресс-службе.