В Москве решения по ограничениям будут принимать с учетом позиции федвластей

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Вопрос по поводу ограничений в театрах и культурных заведениях Москвы будет решаться в соответствии с позицией федеральных властей. Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что противоэпидемические меры в России в отношении музеев, театров, школ, фитнес-центров, мест общепита следует смягчить с учетом особенностей штамма "омикрон".

"Мы ждем решения федеральных властей. Мы всегда находимся в общей новостной повестке. Когда будут приняты решения на федеральном уровне, полагаю, что с учетом этого будут приниматься решения. <…> Сегодня все в руках наших медиков и тех, кто отвечает за эпидемиологическую ситуацию в городе", - сказал Кибовский.

Он добавил, что пока в Москве продолжают действовать ограничения, принятые ранее.

"Ограничения в городе действуют, все в масках. Конечно, нам всем хотелось бы вернуться к обычной жизни, но нужно отдавать себе отчет, что в первую очередь нужно заботиться о безопасности наших москвичей", - сказал Кибовский.

Действующие ограничения в Москве

Ранее в московских театрах и музеях была увеличена максимальная заполняемость залов до 70%, но требования соблюдать масочный режим и предъявлять на входе QR-код сохраняются. С 8 ноября в столице действует система QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные меры.

До 25 февраля 2022 года в городе действует правило, согласно которому предприятия должны перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет.

Горожане, которые входят в эти социальные группы, не прошедшие вакцинацию и не болевшие COVID-19 в последние шесть месяцев, обязаны соблюдать домашний режим, за исключением случаев, когда нужно сходить к врачу, купить продукты в ближайшем магазине, выгулять питомца или выбросить мусор. Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются.

Также с 8 ноября приостановили бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте для людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Социальные транспортные карты граждан из группы риска, которые переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев или прошли вакцинацию, не заблокировали. Также соцкарту могут разблокировать сразу после вакцинации первым компонентом или после выздоровления.