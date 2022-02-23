ДНР может закрепить для россиян получение гражданства в упрощенном порядке

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики могут законодательно закрепить возможность получения россиянами гражданства ДНР в упрощенном порядке. Об этом сообщил в среду глава республики Денис Пушилин на совместной пресс-конференции с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.

"Мы думаем это закрепить, в том числе законодательно. По крайней мере, обсудим, посмотрим, где здесь можно что поправить, чтобы этот процесс был максимально упрощен. Это действительно будет справедливо", - сказал он, отвечая на вопрос о такой возможности.

Пушилин отметил, что после признания Москвой независимости республик, появилось немало работы. "Мы долго ждали признания, но все равно это как снег на голову. И теперь работы огромнейший пласт. <...> Должно быть все максимально упрощено. Посыл со стороны России, мы его видим. Теперь это сделать проще, мы уже не Украина", - добавил глава ДНР.

Жители ДНР и ЛНР в 2019 году получили возможность получить российское гражданство по упрощенной схеме. Президент России Владимир Путин тогда подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". По данным на конец января 2021 года, более 720 тыс. жителей ДНР и ЛНР воспользовались правом получить гражданство РФ по упрощенной схеме.

Путин 21 февраля на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.