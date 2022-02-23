Регионы России поддержали ДНР и ЛНР сбором гуманитарной помощи и флешмобами

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Флешмобы в поддержку Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прошли в регионах России. Ведется сбор гуманитарной помощи, передают корреспонденты ТАСС с мест событий.

"Более 200 студентов Кузбасса отправились в муниципалитеты региона в рамках всероссийской патриотической акции "Снежный Десант РСО". Сегодня на площади Советов к ним присоединились еще около 300 человек для участия во флешмобе в поддержку дружественных Луганской и Донецкой народных республик", - сообщила в среду пресс-служба правительства Кемеровской области.

Поддержать жителей республик Донбасса можно также в социальных сетях, разместив там фотографии с хэштегами #СвоихНеБросаем и #21022022, добавили в пресс-службе. Акция #СвоихНеБросаем также прошла в Севастополе на площади Нахимова, где волонтеры раздавали листовки с призывами помочь эвакуированным из ДНР и ЛНР. Жители Волжского Волгоградской области с плакатами #СвоихНеБросаем выстроились на центральной площади города в форме сердца. Около 200 волжан также стали участниками патриотического забега, посвященного Дню защитника Отечества и поддержке Донбасса.

Флешмоб в поддержку жителей республик прошел и в Брянской области. Артисты под открытым небом исполнили песню "Пусть всегда будет солнце". К мероприятию активно присоединялись и прохожие. Одиночные пикеты в поддержку Донбасса состоялись в Курской и Белгородской областях, куда уже прибыли первые поезда с эвакуированными гражданами ДНР и ЛНР. "Волонтеры Победы" вышли с плакатами "Донбасс, мы с тобой", "Донбасс! Своих не бросаем", "Донбасс, держись! Россия с тобой".

В самом западном городе России Балтийске в Калининградской области молодые люди, представляющие добровольческие направления Культурно-молодежного центра прошли шествием по центральной улице города проспекту Ленина с флагами России в поддержку республик. Ученики школ написали письма поддержки детям из ЛНР и ДНР. Творческие коллективы города Ростова-на-Дону и Ростовской области организуют выездные концертные программы на базе городских пунктов временного пребывания для жителей Донбасса.

Братство народов

Молодежь города Дербент устроила флешмоб у подножия древней крепости Нарын-кала и выразила свою поддержку вынужденным переселенцам. "Братство народов навсегда! ДНР и ЛНР, мы вместе! Одна страна - одна история! Дербент с вами!", - говорится в обращении участников флешмоба. В Северной Осетии акция поддержки прошла на фоне "Поезда Победы", который 22 февраля прибыл в республику, сообщили в пресс-службе комитета республики по делам молодежи.

Также флешмоб #МыВместе провели представители общественных организаций во Владикавказе. Символично взявшись за руки, с флагами России и плакатами участники продемонстрировали, что всегда готовы быть рядом с жителями ДНР и ЛНР. В Грозном под лозунгом "Своих не бросаем" провели флешмоб представители общественных организаций - активисты республиканского проекта "Турпалхой", молодежного движения "Ахмат", патриотических клубов "Путин", "Юные Кадыровцы", а также члены Российского союза молодежи и молодежного правительства.

Сбор помощи

В регионах активно продолжается сбор гуманитарной помощи. Так, Иркутское региональное отделение партии "Единая Россия" открыло сбор пожертвований для эвакуированных из ДНР и ЛНР. Собранные средства будут направлены в Ростовский региональный фонд, который является федеральным оператором по оказанию гуманитарной помощи. Областное отделение партии ежедневно будет публиковать данные об объеме поступивших средств на своем сайте и в соцсетях.

Три пункта сбора гуманитарной помощи открылись в Красноярске. Губернатор Красноярского края Александр Усс в Instagram обратился к жителям края с просьбой помочь жителям. "Нужны продукты, одежда, бытовая техника и многое другое. Вещи будут собирать в течение недели, после чего весь груз отправят в Ростовскую область", - написал он.

В пресс-службе краевого правительства добавили, что губернатор переведет свою месячную заработную плату для оказания помощи эвакуированным людям. Средства пойдут на покупку необходимых вещей и продуктов.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.