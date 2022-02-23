В Братиславе почтили память воинов-освободителей

ПРАГА, 23 февраля./ТАСС/. Церемония почтения памяти советских воинов-освободителей, павших в боях с нацистами за свободу Словакии, состоялась в среду в Братиславе. Она прошла на мемориальном кладбище красноармейцев на холме Славин, возвышающемся над центром столицы. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в республике Виталий Житнюк.

"Сегодня в военно-мемориальном комплексе "Славин" состоялась церемония возложения цветов по случаю Дня защитника Отечества, - сообщил дипломат. - В ней приняли участие представители словацкой общественности, российские и белорусские дипломаты, а также сотрудники загранучреждений России и Белоруссии".

В ходе торжественной церемонии состоялось вручение медали "Памяти героев Отечества" - ведомственного знака отличия Министерства обороны РФ - председателю местного Клуба военной истории Петеру Динке. Члены клуба активно участвуют в памятных мероприятиях, посвященных победе над фашизмом, и занимаются исторической реконструкцией боев красноармейцев с нацистами, сказал Житнюк.

На холме Славин, как уточнил он, похоронены 6 845 советских воинов-освободителей.