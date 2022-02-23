В Литве в День защитника Отечества возложили цветы к могилам советских воинов

ВИЛЬНЮС, 23 февраля. /ТАСС/. Церемонии возложения венков и цветов к могилам советских воинов прошли в среду в Вильнюсе и других городах Литвы по случаю отмечаемого в России Дня защитника Отечества.

В столице торжественная церемония прошла у Воинского мемориала на Антакальнисском кладбище. В ней приняли участие члены Республиканской организации ветеранов Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, объединений ветеранов Советской армии, представители общественности. От посольства России к мемориалу были возложены венки.

"В этот день мы вспоминаем тех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны, показывал пример мужества и героизма, настоящей любви к Отечеству", - обратился к собравшимся посол РФ в Литве Алексей Исаков. Он подчеркнул, что своим подвигом советский солдат освободил Европу от немецкого фашизма. "Мы не допустим того, чтобы память о победе забывалась, не допустим переписывания истории", - заявил дипломат.

"Мы приходим к могилам солдат Победы, потому что это наша личная память. Но мы постараемся сделать все для того, чтобы она была и общественной памятью, чтобы ратный подвиг не предавался забвению", - отметил заместитель председателя Республиканской организации ветеранов Вайгутис Станчикас.

На Воинском мемориале на Антакальнисе, созданном в 1951 году, где состоялась церемония, захоронены более 3 тыс. воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса. Всего в литовской земле покоятся более 80 тыс. советских солдат, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.