Министр внутренних дел Сербии поздравил Шойгу с Днем защитника Отечества

БЕЛГРАД, 23 февраля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин поздравил министра обороны России Сергея Шойгу и замминистра обороны России Александра Фомина с Днем защитника Отечества. Об этом в среду сообщила пресс-служба МВД Сербии.

"Желаю военнослужащим Российской Федерации с гордостью отметить праздник и вспомнить героев, которые ценой своей жизни отстояли право российского народа на существование. Сербы и россияне защищали свою свободу ценой своей жизни, но они принесли свободу и другим. Как в Первой, так и во Второй мировой войне победа сербов и русских была победой свободного мира, именно поэтому мы никогда не позволим пересмотреть историю, [не позволим,] чтобы народы-жертвы объявили палачами. Память о героях не меркнет, а ценности, за которые они отдали свои жизни, определяют нас и сегодня", - говорится в поздравлении.

В честь Дня защитника Отечества российские дипломаты и военные в среду возложили цветы и венки к монументам солдат Первой и Второй мировых войн в Парке освободителей Белграда. После этого участники прошли к Русскому некрополю - особой части Нового кладбища в Белграде, где русские эмигранты в период между мировыми войнами воздвигли памятник в честь русских солдат, погибших в Первой мировой войне. В церемонии приняли участие посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко, атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Зинченко, сотрудники дипломатического корпуса, военного атташата, общественных организаций, российских компаний и СМИ. В церемонии также участвовали послы Белоруссии и Казахстана, представители города Белград, а оркестр президентской гвардии Сербии исполнил гимны России, Сербии и других стран, чьи представители участвовали в мероприятии.

После завершения церемонии в центре Белграда дипломаты и военные отправились на гору Авала под Белградом, чтобы почтить память делегации советских ветеранов - освободителей Белграда во главе с маршалом Сергеем Бирюзовым, погибших здесь в 1964 году в авиакатастрофе в день 20-летия освобождения сербской столицы. К памятнику погибшим также возложили венки и цветы.