В Адлере установили памятник Василию Маргелову

СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Памятник Герою Советского союза Василию Маргелову установили в парке Победы в Адлере, сообщил в среду глава города Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

"Памятник выдающемуся военачальнику, командующему ВДВ, генералу армии, Герою Советского Союза Василию Филипповичу Маргелову установлен на аллее Славы в парке Победы в Адлере. <…> Благодарен всем инициаторам открытия памятника. Уверен, сегодняшнее событие послужит для всех нас, а особенно для молодежи, прекрасным поводом для погружения в историю нашей великой страны", - написал Копайгородский.

Он сообщил, что на открытии памятника присутствовали те, кто знал генерала лично - это депутат Госдумы, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, а также родственники Василия Маргелова. "В их воспоминаниях он остается очень скромным и кристально честным человеком, который всегда по-отечески, с добротой и вниманием относился к нуждам солдат", - добавил мэр Сочи.

Василий Маргелов был командующим воздушно-десантными войсками СССР (1954-1959, 1961-1979). Маргелов считается автором концепции расширенного применения ВДВ в стратегических операциях. Он прошел советско-финскую войну и Великую Отечественную, удостоен звания Героя Советского Союза.