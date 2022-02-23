СЖР заявил, что системное выдавливание вещания РФ в странах Прибалтики идет не первый год

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Системное выдавливание российского вещания продолжается в странах Прибалтики уже не первый год, по этому поводу всем российским СМИ пора сделать выводы, заявил ТАСС секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

"По факту мы имеем медийное пространство стран Прибалтики, и в первую очередь Эстонии, из которого на протяжении многих лет системно выдавливается российское вещание. Я подчеркиваю, не обязательно вещание на русском языке, а именно российское вещание. Это методичная работа, которая ведется на протяжении многих лет. <…> Конечной ее целью является тотальное выдавливание. Ситуация, когда ни одного мало-мальски информирующего [российского] телеканала в Эстонии не будет, когда там перестанут работать практически все российские журналисты, когда информационное пространство будет полностью зачищено от взгляда с этой стороны границы", - сказал он.

По словам Шафира, относительно этой ситуации стоит сделать выводы всем российским СМИ и журналистам. "Нужно делать определенные выводы всем сторонам. И нашим СМИ, и нашим журналистам, и нашим специалистам, которые заинтересованы в сохранении не только русского языка в Прибалтике, но и различных форм взаимодействия с русскоязычным населением Прибалтики и вообще с любым населением, которое имеет полное право на широчайший доступ к информации, не ограниченной какими-то такими местными инициативами", - подчеркнул он.

Ранее два из четырех крупных телекоммуникационных операторов Эстонии Telia Eesti и Elisa сообщили, что прекращают трансляцию российских телеканалов в этой республике. Согласно сообщению, Telia Eesti прекращает с 25 апреля сотрудничество с компанией Nord Print, которой принадлежат права на трансляцию в Эстонии 26 российских телеканалов, включая Первый балтийский канал, "Рен ТВ Эстония" и "НТВ мир Эстония" и другие.

Как указывает Telia, это решение обусловлено тем, что некоторые операции Nord Print не соответствуют "стандартам ответственного ведения бизнеса, установленным Telia для своих партнеров". По информации портала Delfi, речь может идти о нарушении санкций ЕС со стороны обладателя прав на показ. Аналогичное обоснование - сомнения в прозрачности договора с поставщиком программ - для отказа транслировать 25 российских телеканалов привел в своем сообщении для СМИ во вторник крупный литовский оператор кабельного телевидения Telia.

Помимо компаний Telia Eesti и Elisa, ретрансляцией российских телеканалов в Эстонии занимаются также операторы STV и TVPlay Home.