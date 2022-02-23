В Дагестане численность юнармейцев за пять лет увеличилась до 20 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 23 февраля. /ТАСС/. Численность участников всероссийского детско-юношеском военно-патриотического общественном движения "Юнармия" в Дагестане возросло до 20 тыс. человек за пять лет. В регионе для этого было создано около 1 тыс. штабов и отрядов, сообщил в среду ТАСС врио министра образования и науки Республики Дагестан Яхья Бучаев.

"В республике Дагестан созданы штабы и отряды юнармейского движения в количестве 957. Количество юнармейцев за время существования движения в республике (пять лет) выросло от 4 000 до 20 095 участников",- сообщил Бучаев.

В республике функционируют, по его словам, Региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки учащейся молодежи к военной службе при Республиканском центре образования, ресурсный центр Дагестанского регионального отделения Российского движения школьников на базе Малой академия наук региона, а также 52 зональных центра военно-патриотического воспитания в муниципалитетах республики. По поручению Главы Республики Дагестан в 2022 году в Махачкале начнется строительство Регионального дома "Юнармии".

Авангард

Как отметил руководитель министерства, с начала 2022 года в Дагестане были открыты три учебно-методических центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в городах Каспийске, Хасавюрте и Дербенте. Они созданы также по поручению главы региона Сергея Меликова в рамках проведения в республике Года образования. В них будут обучать начальным знаниям в области обороны и основам военной службы.

Подобный центр ранее также был открыт в 2019 году на базе Сельскохозяйственного колледжа имени Шихсаидова в дагестанском Буйнакске. Планируется, что эти центры ежегодно будут принимать около 6 000 тыс. обучающихся.

Кроме того, в планах министерства строительство еще одного Центра "Авангард" круглогодичного действия в Карабудахкенском районе на базе стационарного детского оздоровительного лагеря. По словам Бучаева, в настоящее время для этого подготовлены проекты техзадания на разработку архитектурно-градостроительных решений.

"Деятельность этих центров будет способствовать подготовке юношей к службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации, созданию условий для формирования у молодежи устойчивой гражданской позиции, чувства верности и ответственности в первую очередь за свою судьбу и судьбу страны", - заключил Бучаев.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Членами движения являются россияне в возрасте от восьми до 18 лет. Штабы организации работают во всех 85 регионах страны.