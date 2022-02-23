Омбудсмен ДНР рассказала о планах эксгумации погибших на подконтрольной Киеву территории

ДОНЕЦК, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики не исключают, что работы по эксгумации жертв украинской силовой операции могут начаться в ближайшее время и на территории Донбасса, которую в настоящий момент контролирует Киев. Об этом в среду заявила ТАСС уполномоченный по правам человека в ДНР, председатель межведомственной комиссии по розыску пропавших без вести Дарья Морозова.

"У нас уже намечены локации, но это все зависит от той обстановки, которая будет в республике. Будет она в наших пределах, или, возможно, это уже будут пределы всей бывшей Донецкой области. У нас объемы работы увеличатся, локации будут совершенно другие. Мы знаем о локациях за линией разграничения, их тоже надо будет отрабатывать", - сказала он. Омбудсмен добавила, что эксгумация в Донбассе будет возобновлена в апреле.

Для активизации деятельности по розыску пропавших без вести Донецкая и Луганская народные республики летом 2021 года создали межведомственную комиссию и рабочую группу. В них включены представители руководства республик, силовых структур и экспертных организаций. В задачи входит организация поисковых работ для выяснения судеб и местонахождения пропавших без вести, сбор прижизненной информации о них, составление единой базы пропавших, умерших, а также родственников пропавших, координация действий по эксгумации, идентификации тел и передачи их родственникам.

В ДНР эксперты провели первую эксгумацию на кладбище "Овсяное" в Снежном 19 августа прошлого года, затем поиск захоронений начался в Дебальцево и Харцызске, где обнаружено 51 тело.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях. В ДНР 2 декабря 2019 года вступил в силу закон "О государственной границе Донецкой Народной Республики", согласно которому, государственная граница определена по линии административных границ Донецкой области по состоянию на начало 2014 года.