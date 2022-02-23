В Минске представили четырехмиллионный трактор Belarus

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Минский тракторный завод завершил технологический цикл производства четырехмиллионного трактора Belarus, в среду юбилейную машину представили на торжественной церемонии в Минске.

"На выпуск первого миллиона Минскому тракторному заводу потребовалось 22 года, второго - 12 лет, третьего - 11 лет. Между трехмиллионным и четырехмиллионным трактором прошло 27 лет", - сообщила пресс-служба Минского тракторного завода (МТЗ).

Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко назвал выпуск четырехмиллионного трактора знаменательным событием "не только в жизни предприятия, но и Беларуси". Сергеенко считает символичным тот факт, что показ юбилейного трактора проходит в День защитника Отечества и вооруженных сил. "Это говорит о том, что вы своим трудом обеспечиваете не только продовольственную безопасность, но и в целом национальную безопасность страны", - сказал глава президентской администрации, обращаясь к коллективу МТЗ.

В честь данного события по центральным улицам белорусской столицы прошли тракторы МТЗ, во главе колонны можно было увидеть четырехмиллионный Belarus. Юбилейный трактор передан трактористу Николаю Даречкину, который работает в Белыничском сельскохозяйственном производственном кооперативе "Колхоз "Родина" (Могилевская область).

Минский тракторный завод основан 29 мая 1946 года. В настоящее время на предприятии работает более 16 тыс. человек, оно является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники не только в странах СНГ, но и во всем мире.