СМИ: снегопады остановили транспортное сообщение на севере Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 февраля. /ТАСС/. Мощные снегопады, обрушившиеся в минувшие сутки на горный север Индии, остановили транспортное сообщение в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Как сообщает в среду телеканал NDTV, в равнинных районах Кашмира выпало от 60 см до 1 м снега, в горной части выпало до 1,2 м снежных осадков.

Снегопады повредили линии электропередачи, вызвав массовое отключение электроэнергии. Закрыта национальная автомагистраль Сринагар - Джамму из-за оползней и камнепадов, это шоссе - единственная автодорога, которая соединяет горный Кашмир с остальной частью страны. Приостановлено железнодорожное сообщение по маршруту Барамула - Банихал. Из-за плохой видимости и снегопадов все авиарейсы в столицу региона город Сринагар временно отменены.

Как сообщают местные власти, чрезвычайные службы Джамму и Кашмира подняты по тревоге и занимаются восстановлением транспортного сообщения и подачи электроэнергии.