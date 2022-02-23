{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: снегопады остановили транспортное сообщение на севере Индии

Снегопады также повредили линии электропередачи, вызвав массовое отключение электроэнергии

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 февраля. /ТАСС/. Мощные снегопады, обрушившиеся в минувшие сутки на горный север Индии, остановили транспортное сообщение в индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Как сообщает в среду телеканал NDTV, в равнинных районах Кашмира выпало от 60 см до 1 м снега, в горной части выпало до 1,2 м снежных осадков.

Снегопады повредили линии электропередачи, вызвав массовое отключение электроэнергии. Закрыта национальная автомагистраль Сринагар - Джамму из-за оползней и камнепадов, это шоссе - единственная автодорога, которая соединяет горный Кашмир с остальной частью страны. Приостановлено железнодорожное сообщение по маршруту Барамула - Банихал. Из-за плохой видимости и снегопадов все авиарейсы в столицу региона город Сринагар временно отменены.

Как сообщают местные власти, чрезвычайные службы Джамму и Кашмира подняты по тревоге и занимаются восстановлением транспортного сообщения и подачи электроэнергии.

Теги
Индия
Более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Донбасса пересекли границу с Россией
Читать полностью