Жители Переяслава Киевской области решили снести памятник "Навеки вместе с Россией"

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Жители города Переяслав Киевской области на общественных слушаниях проголосовали за снос памятника "Навеки вместе с Россией", который был установлен в центре города в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией. Об этом во вторник сообщил в Facebook депутат местного райсовета Сергей Штепа.

"80% переяславцев проголосовали за снос с центральной площади достопримечательности "Навеки вместе с Россией". Против было только 16 человек", - отметил он.

По словам депутата, таким образом жители Переяслава "сегодня рушат советский миф о вечной дружбе [Украины] с Россией".

Вопрос о нецелесообразности дальнейшего нахождения монумента в центре города был поднят на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Монумент "Навеки вместе с Россией" был возведен в 1961 году в рамках празднования 300-летия воссоединения Украины и России. По задумке скульптора Василия Гнездилова, памятник представляет собой на постаменте скульптуру из двух женских фигур в украинском и русском национальных костюмах, которые идут обнявшись. На постаменте памятника подпись "Навеки вместе - навеки с русским народом".