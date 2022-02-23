Москалькова: мировое сообщество пока не дало четкой оценки геноциду населения в Донбассе

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не видит со стороны мирового сообщества четкой оценки геноциду русскоязычного населения в Донецкой и Луганской народных республиках, ожидает от него действий, которые позволили бы не допустить войны.

"Сегодня со стороны всего мирового сообщества я не вижу такой четкой оценки по отношению к геноциду русскоязычного населения в Донецке и Луганске", - сказала Москалькова в интервью на телеканале "Россия-24".

Омбудсмен рассказала, что неоднократно обращалась об ущемлении русскоязычного населения, о закрытии школ не только на Украине, но и в Прибалтике, на что получала ответы от генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, и от комиссара Совета Европы (СЕ) по правам человека Дуньи Миятович о том, что "они будут продолжать эту тему".

"Но, к сожалению, мы сегодня не видим тех действенных результатов, и, может быть, это звенья одной цепи - невыполнение Минских соглашений, неравное, несправедливое и противоречащее нормам международного права отношение к национальным меньшинствам на территории бывших республик Советского Союза. Все это привело к протесту людей", - сказала Москалькова.

"И, в общем, нет активной позиции со стороны международных органов, от которых мы ожидаем действий, позволяющих остановить смерть, остановить войну, остановить расстрел людей", - добавила омбудсмен.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию. В субботу в республиках началась всеобщая мобилизация.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.