Более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Донбасса пересекли границу с Россией

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Число вынужденных переселенцев из Донбасса, пересекших границу с РФ, превысило 100 тыс. человек, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"По данным на вечер 23 февраля, число пересекших российскую границу с 18 февраля превысило 100 тыс. человек. Сегодня поток увеличился со стороны ЛНР", - сказал собеседник агентства.

Около двух третей прибывших - это граждане Украины, треть - России. Еще порядка 300 человек, пересекших границу с РФ - граждане других государств. В пунктах временного размещения в 12 регионах России расселены более 17 тыс. человек.

Ранее врио главы МЧС РФ Александр Чуприян информировал, что в случае ухудшения обстановки в ДНР и ЛНР число эвакуированных жителей Донбасса может достичь 500 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.