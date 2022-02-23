В Ингушетии к годовщине депортации провели митинг и раздали помощь 1,5 тыс. семей

МАГАС, 23 февраля. /ТАСС/. Траурное мероприятие-митинг провели на Мемориале памяти и славы в Ингушетии в память о жертвах депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию в 1944 году. Также в республике была проведена масштабная благотворительная акция, рассказали ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона.

"Памятный митинг, посвященный 78-й годовщине депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию, прошел традиционно на Мемориале памяти и славы в Назрани. Количество участников не превышало 100 человек из-за ограничительных мер, введенных в регионе в связи с пандемией коронавируса: это и очевидцы тех событий, представители власти, общественности", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается, мемориальный комплекс выбран для проведения митинга из-за символичности - здесь установлен экспонат-вагон "Теплушка" паровоза серии Л-2046, в каком ингушей увозили в ссылку, а также установлен 25-метровый памятник - девять средневековых ингушских башен, опутанных колючей проволокой, которые символизируют девять депортированных народов.

"Мы знаем из рассказов наших отцов, дедов, через какие лишения и невыносимые трудности прошел наш народ. Теперь мы передаем эту часть нашей истории, самую трагичную и тяжелую, нашим детям. Мы не забудем ее, потому что все мы потеряли родных, потому что она напоминает нам о согласии и единстве, благодаря которым мы смогли выстоять, сберечь себя и вернуться домой", - передает пресс-служба слова первого вице-премьера региона Магомеда Евлоева.

Благотворительные акции

Также в 92 мечетях республики провели чтение молитв по усопшим и мавлидов, а также жертвоприношение более 200 баранов, мясо которых было передано малоимущим семьям региона, а также семьям ингушей, проживающих в Пригородном районе Ингушетии.

"Мы, в соответствии с нашей религией, должны были помянуть наших погибших в депортации родных и близких раздачей помощи. Это также и благотворительность в адрес малоимущих семей. Такие мероприятия сплачивают людей, сохраняют историческую память о трагических страницах в жизни народа. Пока мы помним и чтим наших предков, их жертвы были не напрасны", - сказал ТАСС глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По словам представителя пресс-службы руководителя региона, акция по раздаче жертвенных животных в мечети была проведена на средства Национального фонда развития Ингушетии, который был образован Калиматовым и куда он перечисляет часть своей заработной платы.

Помимо этого, силами муниципалитетов региона в среду в республике было роздано 5 тонн мяса, а также продуктовые наборы, которые были переданы для 1,5 тыс. многодетных и малоимущих семей.

Представители чеченского и ингушского народов 23 февраля 1944 года в массовом порядке были высланы в Казахстан и Киргизию, сосланы были даже те, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 1957 году руководство СССР восстановило статус Чечено-Ингушской АССР и позволило депортированным народам вернуться на родину, а в 1989 и 1991 годах были приняты законы СССР и РСФСР "О реабилитации репрессированных народов".