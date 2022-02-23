Студентам из ДНР предложили продолжить обучение в одном из вузов Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 23 февраля./ТАСС/. Северо-Кавказская государственная академия в Карачаево-Черкесии (КЧР) предложила продолжить обучение студентам из Донецкой народной республики, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.

"Сегодня Северо-Кавказская государственная академия готова принять для продолжения обучения на безвозмездной основе до 100 студентов ГОУ ВПО "ДОНАУГИС". В СКГА студенты из Донбасса могут продолжить обучение по профильным для них направлениям: "Экономика", "Юриспруденция", "Менеджмент". Мы предоставим ребятам бесплатное проживание в общежитиях академии, медицинскую помощь и при необходимости организуем питание" - сказал ректор СКГА Руслан Кочкаров, его слова приводит пресс-служба.

Как отмечается, с предложением о предоставлении условий для обучения студентам ДНР Кочкаров обратился к ректору Донецкой академии управления и государственной службы при главе Донецкой народной республики Ларисе Костровец.

Договор о международном сотрудничестве между двумя ведущими вузами регионов был заключен ректорами еще в 2021 году с целью углубления международного взаимопонимания и академического сотрудничества учреждений.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны обеспечить поддержание мира на их территориях.