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Эмир Кустурица может в будущем запросить российское гражданство

Когда режиссер планирует это сделать, он не уточнил
Режиссер Эмир Кустурица Андрей Русов/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Режиссер Эмир Кустурица
© Андрей Русов/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Сербский режиссер Эмир Кустурица считает, что еще рано просить о российском гражданстве, но готов сделать это в будущем. Об этом он сообщил в среду после концерта на Зимнем международном фестивале искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи.

"Это очень рано. Это будет позже", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, собирается ли просить о гражданстве РФ.

21 февраля Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии.

Теги
РоссияКустурица, Эмир
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