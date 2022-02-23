Эмир Кустурица может в будущем запросить российское гражданство

СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Сербский режиссер Эмир Кустурица считает, что еще рано просить о российском гражданстве, но готов сделать это в будущем. Об этом он сообщил в среду после концерта на Зимнем международном фестивале искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи.

"Это очень рано. Это будет позже", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, собирается ли просить о гражданстве РФ.

21 февраля Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии.