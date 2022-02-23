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Пандемия COVID-19

В Чехии с 1 марта отменят ограничения по числу участников общественных мероприятий

Следующий этап снятия ограничений власти наметили на 13 марта

ПРАГА, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Чехии приняло в среду решение отменить в республике с 1 марта ограничения по количеству участников общественных мероприятий. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения страны Властимил Валек.

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"Правительство решило отменить с 1 марта ограничения по числу участников общественных мероприятий, - отметил он. - Эпидемия коронавируса в республике постепенно идет на спад".

Следующий этап снятия ограничений власти наметили на 13 марта. С этой даты, по словам Валека, обязанность носить медицинские маски сохранится только в общественном транспорте, поликлиниках и больницах, а также учреждениях социальной опеки. Однако кабмин пока не принял окончательного решения об этом.

Коронавирусом за время пандемии заразились 3 538 222 жителя 10-миллионной Чехии, умерли 38 403 из них. Иммунизацию завершили 6 427 748 чехов.

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ЧехияПандемия COVID-19
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