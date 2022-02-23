Волонтерские штабы #МыВместе для оказания помощи жителям Донбасса развернули в 66 регионах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 февраля. /ТАСС/. Волонтерские штабы #МыВместе развернули в 66 субъектах РФ для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), где из-за обострения ситуации на линии соприкосновения проводится эвакуация населения. Об этом в среду сообщается на сайте Общероссийского народного фронта.

Число вынужденных переселенцев из Донбасса, пересекших границу с РФ, превысило 100 тыс., сообщил ранее источник в силовых структурах. Около двух третей прибывших являются гражданами Украины, треть - России.

"Штабы #МыВместе развернуты в 66 регионах для помощи вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР. Вся страна включается в работу оперативного волонтерского штаба #МыВместе по оказанию помощи вынужденным переселенцам из республик Донбасса. Штаб сформирован Ассоциацией волонтерских центров, платформой добро.рф, Всероссийским студенческим корпусом спасателей, Российским красным крестом, Народным фронтом, "Молодежкой ОНФ", "Волонтерами - медиками", "Волонтерами победы", "Молодой гвардией" Единой России, Волонтерской ротой, фондом "Русь" и другими организациями", - говорится в сообщении на сайте.

К волонтерам обратился сопредседатель центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль, который подчеркнул важность помощи людям, оказавшимся в беде. "Хорошо представляю состояние и самочувствие беженцев из Донецка и Луганска, которых жизнь вынудила собрать вещи и уехать к нам в Россию. И мы должны встречать этих людей с теплотой, помочь им, обустроить. Сейчас организован штаб, там работают друзья по Народному фронту и другим организациям, они людям нормальные условия создают. Благодарю всех за работу", - сказал Рошаль, слова которого при ведены в сообщении.

В городе Зернограде Ростовской области власти открыли три пункта временного размещения для эвакуированных с Донбасса, передает корреспондент ТАСС. Самый большой - в общежитии института. В него заселили преимущественно многодетные семьи. На этаже с комнатами разносится, по коридору туда-сюда носится стайка детишек. "Сейчас надо их отвлечь, чтобы они дали родителям решить свои дела", - объясняет девушка-волонтер, приехавшая работать с детьми. "Несколько часов в день мы занимаемся с ними разными активностями: собираем конструкторы, рисуем, со старшими - играем в "настолки". Много игрушек привезли фонды, так что на всех хватает".

Еще один ПВР в Зернограде разместили в местном доме детского творчества. Сейчас здесь непривычно тихо. "Он [дом творчества] не предполагает постоянного размещения. Люди здесь на один-два дня, а потом едут или к родственникам, или в другой ПВР", - пояснил представитель учреждения.

Помощь бизнеса

На помощь эвакуированным пришли не только волонтеры, но и представители бизнеса. "Донские производители и поставщики пищевой продукции приняли активное участие в формировании гуманитарной помощи для беженцев с сопредельных территорий ДНР и ЛНР, находящихся в пунктах временного размещения в Ростовской области", - сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

Для людей, размещенных в ПВРах, "Аютинский хлебозавод" передал 9 тыс. хлебобулочных изделий, группа компаний "Дамате" - 400 кг замороженного мяса и более тонны колбасы и сосисок, ЗАО "Кировский конный завод" направило две тонны различных круп и сахара. Компания "Аква-Дон" передала 10 тонн упакованной питьевой воды.

По данным Минсельхозпрода Ростовской области, предприятия и сельхозтоваропроизводители региона продолжают активно передавать свою продукцию в помощь людям, находящимся в ПВРах. "В регионе продолжается сбор гуманитарной помощи и ежедневно количество предприятий, готовых предоставить свою продукцию для помощи людям, оказавшимся в этой сложной ситуации, растет", - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.