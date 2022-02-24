Спасатели Украины приостанавливают помощь населению на четырех пунктах пропуска в Донбассе

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в среду согласовала вопрос о временной приостановке помощи населению в пределах четырех контрольных пунктов въезда - выезда (КПВВ) в Донецкой области. Такое решение обосновывается эскалацией ситуации.

"В Донецкой области 23 февраля в связи с увеличением интенсивности обстрелов командующим ООС (Операция Объединенных сил, зона силовой операции в Донбассе - прим. ТАСС) согласован вопрос о временной приостановке функционирования пунктов ГСЧС для предоставления помощи населению, размещенных в пределах КПВВ "Гнутовое", "Майорск", "Марьинка" и "Новотроицкое", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале в среду.

Уточняется, что ГСЧС в указанных пунктах сворачивает палатки и отводит личный состав.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди мирного населения.