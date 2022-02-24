Здравоохранение и информатика остаются крупнейшими направлениями подготовки в вузах РФ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Здравоохранение, информатика, педагогическое образование, юриспруденция и экономика остаются самыми крупными направлениями подготовки в вузах РФ по количеству платных и бюджетных мест. Это следует из имеющихся в распоряжении ТАСС материалов второй части мониторинга качества приема в 2021 году, который провел Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

"В 2021 году самыми крупными направлениями оставались здравоохранение - 52 477 человек (зачисленных на платные и бюджетные места - прим. ТАСС), информатика и вычислительная техника - 44 377, педагогическое образование - 39 134, юриспруденция - 35 191 и экономика - 32 353. Значительное увеличение контрольных цифр бюджетного приема на здравоохранение, информатику и педагогику (на 4-5 тыс. мест за один год) отразилось в определенном снижении платного набора. В итоге эти направления все равно "прибавили" по 3-3,3 тыс. студентов", - говорится в сообщении. Прием на юриспруденцию вырос на 2,4 тыс. студентов исключительно за счет платной составляющей.

При этом здравоохранение, информатика, экономика, педагогические науки и юриспруденция в 2021 году показали "близкие и в целом хорошие результаты по качеству" приема, на рубеже "хорошей" и "отличной" оценки. Очень высокое качество приема демонстрируют только две небольших предметных группы: востоковедение и африканистика, теория искусств.

Наибольший рост по числу принятых студентов в 2021 году также показали строительство, сельское и рыбное хозяйство, математика, которые выросли больше чем на 1 000 студентов, электронная техника, радиотехника и связь - на 900, бизнес-информатика - на 720, психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование - на 760 студентов. Профессиональное обучение прибавило 630 студентов, химическая и биотехнологии, социология - по 600.

Согласно материалам, исследователи видят два основных фактора роста: увеличение контрольных цифр приема и рост спроса на соответствующие профессии на региональных рынках труда. Во втором случае увеличивался именно платный набор. Так, лидерами роста платного набора в 2021 году стали юриспруденция - 2 317 человек, психология - почти 1 000, государственное и муниципальное управление - около 700, бизнес-информатика - почти 700, реклама и связи с общественностью и лингвистика и иностранные языки - по 500 и социология - почти 400.

Приоритеты экономического развития

В 2021 году число бюджетных мест в вузах увеличилось на 9%. На 5 тыс. мест или на 17% расширился бюджетный прием на информатику и вычислительную технику, на 1,4 тыс. мест (на 13%) - на математику, почти на 1 000 мест (+9%) - на электронную технику, радиотехнику и связь. Больше, чем на 1 000 мест (+17%) - на информационную безопасность. На 11% выросло число бюджетных мест на приборостроении и оптотехнике. Кроме того, 4,1 и 4,7 тыс. дополнительных бюджетных мест получили крупнейшие направления - здравоохранение и педагогическое образование, рост на 15% и 17% соответственно, указано в материалах.

"Структура бюджетного приема, предлагаемая государством, отражает приоритеты экономического развития России, в частности опережающее развитие информационных технологий, высокотехнологичных отраслей и региональных экономических систем. Она не на 100% совпадает с предпочтениями части абитуриентов и их родителей, которые традиционно во многом отражают "вчерашний день" рынка труда. Это "расхождение" семьи компенсируют частично своими сбережениями, а частично - льготным банковским кредитом, который, кстати, поддерживает государство", - прокомментировал руководитель мониторинга, научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Его слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что на сегодняшний день массовые представления об успешной карьере профессионала связаны со здравоохранением, информационными технологиями и математикой.