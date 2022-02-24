На Чукотке 24 февраля ожидается ураганный ветер с порывами до 40 м/с

ТАСС, 24 февраля. Ветер с порывами до 40 м/с и метель прогнозируют синоптики на Чукотке в четверг, сообщает пресс-служба окружного управления МЧС России по Чукотскому АО.

"24 февраля прогнозируется восточный ветер 5-10 м/с с порывами до 15-20 м/с, поземок. На восточном побережье усиления до 25-30 м/с, днем порывы до 35-40 м/с, метель", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует жителям не оставлять детей без присмотра, при сильном ветре держаться вдали от ветхих конструкций и не выезжать за пределы населенных пунктов. В настоящий момент по метеоусловиям задержан вылет рейса из Анадыря в Певек.