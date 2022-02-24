Елизавета II провела еженедельную беседу с премьером, несмотря на заражение коронавирусом

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Еженедельная беседа королевы Великобритании Елизаветы II с премьер-министром страны Борисом Джонсоном состоялась по расписанию, несмотря на то что ранее было подтверждено, что она заразилась коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Букингемского дворца.

"Ее Величество говорила с премьер-министром сегодня [в среду] вечером", - отметил представитель королевской резиденции. Речь идет о телефонной беседе, так как монарх по-прежнему соблюдает режим самоизоляции в Виндзорском замке. Еженедельные аудиенции премьер-министра у Елизаветы II, которые по традиции бывают по средам, с начала пандемии COVID-19 проводились преимущественно в виртуальном формате или по телефону.

На четверг ранее было запланировано участие Елизаветы II в двух мероприятиях в удаленном режиме, однако, по данным британских СМИ, окончательное решение по поводу графика королевы пока не принято.

20 февраля стало известно, что анализ подтвердил у 95-летней Елизаветы II заражение коронавирусной инфекцией. 10 февраля заболевание было выявлено у наследника престола принца Чарльза, который незадолго до этого встречался с матерью. В Букингемском дворце сообщили, что монарх испытывает лишь легкие симптомы заболевания и продолжает исполнять "необременительные обязанности". В то же время королева, ранее сделавшая бустерную прививку от коронавируса, была вынуждена отменить ряд аудиенций в онлайн-формате, что стало одной из причин распространения слухов по поводу ухудшения состояния ее здоровья.

В октябре прошлого года Елизавета II была впервые за восемь лет госпитализирована и провела сутки в больнице, что объяснили необходимостью медицинского осмотра. По настоянию врачей королева временно отказалась от дальних поездок, отменив осенние визиты в Северную Ирландию и Шотландию, и впервые за много лет начала появляться на публике с тростью.

Официально не сообщалось, что монарх испытывает какие-либо проблемы со здоровьем, за исключением болей в спине, однако в последние месяцы она редко участвует в публичных мероприятиях. В октябре газета The Telegraph сообщила, что Елизавета II решила полностью отказаться от алкоголя. Издание утверждает, что к этому ее подтолкнули рекомендации специалистов и желание в наилучшей форме встретить 70-летие пребывания на троне летом этого года.