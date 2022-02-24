Из Сирии на родину возвращены четырнадцать российских детей

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Четырнадцать российских детей в возрасте от 3 до 15 лет были возвращены из Сирии в Россию, сообщили журналистам в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Сегодня в результате трехдневного визита на территорию Сирии, а также ряда ранее достигнутых договоренностей, сотрудниками аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в Россию возвращены 14 детей в возрасте от 3 до 15 лет", - пояснили в пресс-службе.

Пятеро из них находились в приютах Дамаска, и еще девять вывезены с территории лагерей беженцев, расположенных в Заевфратье, добавили в пресс-службе уполномоченного. "С января этого года была проведена серьезная подготовительная работа юристами аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка совместно с коллегами из МИД России, Минобороны, Минздрава и других профильных ведомств. Для идентификации российских детей и подтверждения их гражданства взяты пробы и проведены ДНК-тесты, подготовлены необходимые пакеты документов на каждого ребенка для законного возвращения их в родственные семьи, проживающие в России", - уточнили в пресс-службе.

После прилета в аэропорт Чкаловский дети размещены в одной из московских клиник, здесь им будет проведено полное медицинское обследование, в том числе и по протоколу COVID-19. Кроме того, детям будет оказана психологическая поддержка. После выданных врачами рекомендаций их передадут под опеку своим родственникам, подчеркнули в пресс-службе.

Львова-Белова отметила, что благодарна руководству Сирии, представителям курдской стороны, сотрудникам российского посольства в САР, российского МИД, министерства обороны, а также Минздрава РФ за совместную работу по розыску, репатриации на родину и реабилитации возвращенных из зон вооруженных конфликтов несовершеннолетних граждан России. "Сложно представить, что довелось пережить этим детям, через какие ужасы и лишения они прошли за свою маленькую детскую жизнь. Но сейчас в наших силах сделать все, чтобы эта страшная страница их жизни была перевернута и забыта раз и навсегда. Рада, что нам удалось вернуть очередную группу детей, благодарна сирийской и курдской сторонам за соблюдение всех наших договоренностей. Будем работать дальше и прилагать все усилия, чтобы все наши ребята как можно скорее оказались дома", - сказала детский омбудсмен, которую цитирует пресс-служба.

Летом 2017 года Россия начала системную работу по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии. Она организована и проводится по поручению президента РФ. Как отметили в пресс-службе детского омбудсмена, с декабря 2018 года из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке на территорию Российской Федерации возвращены 364 ребенка. В настоящий момент документы подготовлены еще на 128 детей, при этом в базе разыскиваемых гражданами Российской Федерации детей на территории Ближневосточного региона числится порядка 1,5 тысячи дел, добавили в пресс-службе.