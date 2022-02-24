На Камчатке по метеоусловиям задержали вылеты шести рейсов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 февраля. /ТАСС/. Шесть рейсов из аэропорта Петропавловска-Камчатского Елизово задерживаются из-за неблагоприятных метеоусловий, следует из данных онлайн-табло аэропорта столицы Камчатки в четверг.

Более чем на два часа задержаны вылеты двух рейсов в Тиличики, по одному в Соболево, Северо-Курильск, Озерную, Оссору.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.

Несколько районов Камчатки находятся в зоне влияния циклона. Он принес ветер с порывами до 35 м/с. В настоящий момент в Петропавловске-Камчатском облачно, ветер около 5 м/с.