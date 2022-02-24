МВД предлагает закрепить законом смену цели въезда мигрантов в Россию без выезда из страны

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. МВД предлагает законодательно закрепить возможность смены цели въезда в Россию для иностранных граждан без выезда с территории страны. Об этом ТАСС сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"По общему правилу иностранный гражданин не вправе осуществлять деятельность, отличную от заявленной цели въезда в Российскую Федерацию, это действует на сегодня. Но если ему сегодня необходимо выехать с территории Российской Федерации, чтобы изменить цель въезда и потом опять въехать, <...> в новом проекте закона предусмотрена смена цели въезда и пребывания без выезда с территории Российской Федерации", - сказала она.

Казакова отметила, что данная норма уже действовала во время пандемии. Особенно это касалось людей, которые въезжали в Россию с частной целью, а потом из-за невозможности выезда оставались работать в стране.

Кроме того, законопроектом закрепляется возможность совмещения нескольких целей пребывания, например, работы и учебы. "Также иностранному гражданину независимо от цели пребывания в Российской Федерации предоставляется возможность совершать туристические поездки. Иностранные граждане и сегодня это делают, мы просто закрепляем то, что происходит сегодня", - пояснила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России.

По словам Валентины Казаковой, иностранцы, которым предоставлено убежище или статус участника государственной программы переселения соотечественников, вправе проходить обучение и осуществлять трудовую деятельность без смены цели пребывания.

МВД России в рамках реализации утвержденной президентом России Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы подготовило проект закона "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства". В настоящее время он проходит согласительные процедуры межведомственного уровня.