Times: экс-сотрудница агентства Sputnik подверглась допросу в аэропорту Эдинбурга

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Бывшая сотрудница российского агентства Sputnik британка Джоанна Росс подверглась допросу в аэропорту Эдинбурга после возвращения на родину из отпуска. Как сообщила в четверг газета The Times, сотрудников пограничной службы интересовали связи журналистки с Россией.

В МВД Великобритании отказались давать изданию комментарий по поводу произошедшего, а в полиции Шотландии сообщили, что не получали ни от кого жалоб по поводу упомянутого инцидента.

"В пятницу (18 февраля), возвращаясь из семейного отпуска в Испании, я была задержана в аэропорту Эдинбурга, где меня больше часа допрашивали и фотографировали, а также изъяли мой мобильный телефон и телефон дочери. Все из-за того, что я пишу статьи, которые публикуются на российском интернет-сайте, - пишет Росс на своей странице в Twitter. - Телефоны мне в конечном итоге вернули, но, насколько я понимаю, будут изучаться содержавшиеся в них данные, которые "могут быть угрозой национальной безопасности". Все, кто верит в то, что это свободная страна, глубоко заблуждаются".

По словам Росс, в пограничной службе интересовались целым рядом вопросов, начиная от размера зарплаты ее мужа и заканчивая связями журналистки в России, где уроженка Шотландии ранее работала и училась в СПбГУ. В 2015-2019 годах Росс занимала должность исполнительного продюсера в офисе Sputnik в Эдинбурге. В настоящий момент она журналист-фрилансер и сотрудничает с информационным порталом InfoBRICS.

В апреле 2021 года в МИА "Россия сегодня" сообщили о прекращении производства контента в Великобритании и закрытии эдинбургского офиса. Около 20 его сотрудников были сокращены.