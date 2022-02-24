В России за год нарушили противопожарные требования на 5 тыс. учреждений соцзащиты

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Специалисты МЧС России за год выявили нарушения противопожарных требований на более 5 тыс. учреждений соцзащиты, здравоохранения и образования. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На объектах с круглосуточным пребыванием людей проведено 11 тыс. проверок. Более 5 тыс. учреждений соцзащиты, здравоохранения и образования работали с нарушением обязательных противопожарных требований", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что за выявленные нарушения к административной ответственности привлечено почти 3 тыс. юридических и более 4,4 тыс. должностных лиц. В суды направлено более 1,5 тыс. административных материалов в отношении лиц, не устранивших нарушения в установленный законом срок, еще 2 тыс. информаций - в органы прокуратуры. "Работа 15 объектов и отдельных помещений приостановлена судами из-за нарушений обязательных требований пожарной безопасности", - добавили в ведомстве.

Всего за год надзорные органы МЧС России выявили более 900 тыс. нарушений требований пожарной безопасности. Из общего количества нарушений пожарной безопасности устранены в предписанный срок свыше 730 тыс. Виновные, пренебрегшие нормами пожарной безопасности, оштрафованы на сумму, превышающую 1,2 млрд рублей. Вынесено более 114 тыс. предупреждений. Деятельность почти 250 объектов была приостановлена из-за повторного нарушения обязательных противопожарных требований.