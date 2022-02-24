Власти Кузбасса считают, что для решения экопроблем в регионе требуются новые госпрограммы

КЕМЕРОВО, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Кузбасса, где добывается больше половины российского угля и развита металлургия, направили в правительство РФ перечень экологических проблем для первоочередного решения, куда вошли в том числе загрязнение воздуха, водных объектов и вопросы, связанные с использованием земель. Для их решения требуются новые госпрограммы и финансирование, сообщил в ответ на запрос ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Сергей Высоцкий.

В феврале по итогам рабочей встречи с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила сибирским губернаторам составить чек-лист экологических проблем, наиболее влияющих на качество жизни граждан.

"Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса был сформирован чек-лист экологических проблем региона и представлен в правительство РФ. В чек-лист включены ключевые экологические вопросы: загрязнение воздуха; качество питьевой воды; загрязнение водных объектов; недостаток водных ресурсов; защита населения от негативного воздействия вод; обращение с отходами, свалки; проблемы, связанные с использованием земли и лесов. Для решения экологических проблем региона необходима на федеральном уровне разработка дополнительных госпрограмм и их финансирование (софинансирование)", - написал Высоцкий.

Министр также отметил, что Кузбасс предлагает расширить государственную сеть мониторинга за состоянием атмосферного воздуха. Предлагается устанавливать станции наблюдения в городах с небольшой численностью населения - около 100 тыс. человек, а также на территориях с напряженной социальной обстановкой из-за сильного загрязнения воздуха. Это позволит оперативно выявлять источники вредных выбросов, их превышение и принимать меры реагирования.

Экологические проблемы Кузбасса связаны с развитой промышленностью. Зимой жители шахтерских городов жалуются на проблемы с черным снегом, на котором оседает много угольной пыли, в регионе более 150 угольных шахт, разрезов и углеобогатительных фабрик. Новокузнецк, где работают несколько крупных металлургических заводов, является одним из наиболее экологически неблагополучных российских городов и включен в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Заявка на участие в нем также подана от Кемерова, где функционирует крупный коксохимический завод, химические и другие промышленные предприятия.