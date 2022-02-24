При канцелярии премьера Японии начал работу кризисный штаб из-за угрозы извержения вулкана

ТОКИО, 24 февраля. /ТАСС/. Кризисный штаб начал в четверг работу при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды после того, как национальное метеорологическое управление повысило уровень угрозы извержения вулкана Асо на юго-западе страны со второго до третьего. Об этом говорится в сообщении, опубликованном канцелярией японского премьера.

Кризисный штаб занимается сбором и анализом необходимой информации, а также координирует действия профильных министерств и ведомств. Ожидается, что в ближайшее время японское метеорологическое агентство, которое также занимается мониторингом сейсмической и вулканической активности, предоставит дополнительную информацию по ситуации вокруг вулкана Асо.

Между тем ранее в четверг также был повышен до второго по пятибалльной шкале уровень угрозы извержения вулкана Онтакэ, который находится в центральной части страны.

Асо - один из крупнейших вулканов в мире. Его высота составляет 1 592 м. Извержения различной силы фиксируются там регулярно. Предыдущее было зарегистрировано в 2019 году.