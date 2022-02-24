Первым директором Дальневосточного юридического института стал зампрокурора Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 24 февраля. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин представил первого директора недавно созданного Дальневосточного юридического института (ДВЮИ), являющегося филиалом Университета прокуратуры РФ, сообщили ТАСС в четверг в ДВЮИ. Им стал бывший заместитель прокурора Приморского края Илья Малофеев.

Открытие пятого филиала Университета прокуратуры Российской Федерации - Дальневосточного юридического института состоялось во Владивостоке 1 сентября 2021 года. Институт разместился в самом центре Владивостока - в одной из старейших исторических построек, здании бывшего Владивостокского коммерческого училища.

"Сегодня заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин представил нового директора Дальневосточного юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации представителям региональных органов власти, ведущих вузов Дальневосточной столицы, коллективу и студентам. Приказом генерального прокурора Российской Федерации с 9 февраля 2022 года директором ведомственного вуза назначен старший советник юстиции кандидат юридических наук Малофеев Илья Викторович, ранее занимавший должность заместителя прокурора Приморского края", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в ДВЮИ, Малофеев стал первым директором вуза. До сегодняшнего дня обязанности руководителя института исполнял Максим Соколов.

После встречи и представления нового директора Демешин пообщался со студентами института и ответил на интересующие их вопросы. Он рассказал об опыте профессиональной деятельности и сегодняшних требованиях к сотруднику прокуратуры.