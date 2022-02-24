Российский туроператор откроет в 2022 году первый круизный тур из Приморья на Сахалин

ТАСС, 24 февраля. Первый экспедиционный круизный тур из Владивостока в город Корсаков на юге острова Сахалин появится в этом году. Круиз открывает российский туроператор "Панарктик Стар", сообщил генеральный директор туристической компании Russia Discovery, руководитель комиссии Российского союза туриндустрии по приключенческому туризму Вадим Мамонтов.

"Добавился новый оператор, с этого года появится новая программа с очень интересным наполнением. Это компания "Панарктик Стар" - наша российская компания, которая в этом году на судне "Академик Шокальский" будет делать круиз от Владивостока до Корсакова с заходом на остров Монерон (в 43 км от юго-западного побережья Сахалина). И два круиза будут делать на Петропавловск-Камчатский", - сказал Мамонтов, делая обзор существующих и перспективных экспедиционных турмаршрутов на Дальнем Востоке во время сессии "Круизы будущего: что ждет круизный рынок в России?" деловой программы фестиваля "Берингия-2022".

Он отметил, что новые предложения появляются из-за растущего спроса на круизы по Дальнему Востоку. Интерес к морским путешествиям, по его словам, связан не только с отложенным спросом. Мамонтов уточнил, что многие иностранные предприятия в последнее время перенесли начальную точку маршрутов на Аляску, что затрудняет путешествие для российских туристов - им требуется американская виза.

До начала пандемии во Владивосток заходили круизные суда с иностранными туристами. В 2019 году в порт зашли 17 лайнеров, на который город посетили 28 тыс. человек. В 2020 году турпоток снизился на 80%.

Традиционная гонка на собачьих упряжках "Берингия" проводится на Камчатке с 1990 года. Она состоятся 6-7 марта в селе Эссо Быстринского района. Встретят каюров на финише в Оссоре Карагинского района предположительно 28 марта - 1 апреля. Протяженность трассы составит 1 тыс. километров. Одноименный фестиваль начался в субботу, с 24 февраля походит деловой форум "Дальний Восток - зима открытий", 4 марта откроется выставка "Сказочная Камчатка".