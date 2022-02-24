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В Москве ожидаются облачная погода, гололедица и до нуля градусов 24 февраля

В ночь на 25 февраля, по прогнозам синоптиков, температура опустится до пяти градусов мороза

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до нуля градусов ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от нуля до двух градусов тепла, в ночь на пятницу похолодает до пяти градусов мороза.

В Подмосковье воздух также прогреется до двух градусов тепла, в ночные часы возможны заморозки до минус восьми градусов.

Скорость западного ветра не превысит 10 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 754 мм ртутного столба.

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